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İbadi IKBY'yi askeri yığınak yapmaması konusunda uyardı

Irak Başbakanı İbadi, 'IKBY'yi Kerkük'e askeri yığınak yapmaması konusunda uyarıyorum. Bu tehlikeli bir durumdur.' dedi.

  • AA
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni Kerkük’e askeri yığınak yapmasından dolayı uyararak, diyalog için referandumun iptal edilmesini istedi.

İbadi, Bağdat’taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, "IKBY’yi Kerkük’e askeri yığınak yapmaması konusunda uyarıyorum. Bu tehlikeli bir durumdur." dedi.

IKBY’nin tartışmalı bölgelerde emrivaki yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden İbadi, "Bu bölgelerdeki yönetimin federal idarenin liderliğine ortak olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"IKBY ile müzakerede kaynağımız anayasadır." diyen İbadi, "Diyaloğun şartı anayasaya bağlı kalmak ve referandumu iptal etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

İbadi, Bağdat'tan IKBY'ye insani uçak seferlerinin sürdüğünü kaydetti.

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