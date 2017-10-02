İbadi ile Ebu'l Gayt gayrimeşru referandumu görüştü
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt'ın, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandum hakkında telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
- AA
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşmesinde gayrimeşru referandum sonrası durum ele alındı. Arap Birliği'nin referanduma karşı tavrını yineleyen Ebu'l Gayt, Irak'taki gelişmelere, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.
İbadi ise görüşmede, DEAŞ'a yönelik kazanılan başarılara değindi ve yaşanan anlaşmazlıkların bu mücadeleyi etkilemeyeceğini vurguladı.
İbadi IKBY'ye yönelik uygulamalarının anayasa ve hukuka uygun olduğunu, ülkenin bütünlüğünü korumayı amaçladığını, IKBY halkını cezalandırma niyeti taşımadıklarını belirtti
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