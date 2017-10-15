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Tuzhurmatu'da Türkmen milletvekilinin evine saldırı düzenlendi

Irak'ın Salahattin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili Mimaroğlu'nun evine hava topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda Mimaroğlu'nun ailesinden 3 kişi yaralandı

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Irak'ın Salahattin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine hava topuyla saldırı düzenlendiği ve ailesinden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
 
Mimaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Tuzhurmatu ilçesindeki evime yönelik 4 adet havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde bulunan ailemden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan oğlumun ise durumu ağır.'' dedi.
 
Tuzhurmatu'daki evinin daha önce de birçok saldırıya maruz kaldığını anımsatan Mimaroğlu, "Saldırıyı düzenleyenler Tuzhurmatu'ya getirilen PKK teröristleridir. Daha önce de bu yönde tehdit almıştık." ifadesini kullandı.
 
Tuzhurmatu'da Kürtlerin yaşadığı bölgelerde denetimi sağlayan Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne bağlı Peşmergelerin yanı sıra PKK'lı teröristlerin de bulunduğu ifade ediliyor.
 

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