İbadi: Kerkük İl Meclisi'nin kararını kabul etmiyoruz

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Kerkük İl Meclisi'nde alınan karar yanlıştır ve bunu kabul etmiyoruz. Kararlar bu şekilde alınmaz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma yönünde İl Meclisi'nde alınan tek taraflı kararın yasal olmadığını, tanımayacaklarını ve bunun daha fazla çekişme ve çatışmalara neden olacağını yineleyen İbadi, konuyla ilgili Kürt yetkilileri diyaloğa çağırdı.

"Birlikte yaşamayı seçmeliyiz"

İbadi, "Kararların kaba kuvvet kullanarak alınması sağlıklı değil. O zaman Erbil'de Araplara, Süleymaniye'de Türkmenlere ve diğer bölgelerde de Hristiyan ve Ezidilere de konfederasyonlar verelim mi? Bu yanlış bir yöntemdir. Bölgemiz artık güvenli bölgedir ve hep birlikte yaşamayı seçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin yaşadığı Telafer'in, İyadiyye nahiyesi dışındaki tüm bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarıldığını belirten İbadi, "Telafer'in tamamen kurtarılmasını yakında duyuracağız." dedi.

"Terörü bir bölgeden diğerine intikal ettirmek yerine bitirmek istiyoruz"

Lübnan ordusuyla terör örgütü DEAŞ arasında varılan ateşkesteki militanların Irak-Suriye sınırına çekilmesi maddesini eleştiren İbadi, "Bu bizim için endişe vericidir ve Irak halkına kötülüktür. Irak ile konu hakkında istişare olmasını dilerdik. Terörü bir bölgeden diğerine intikal ettirmek yerine bitirmek istiyoruz. Terörle müzakere gerekçesi olmaz. Suriye hükümetinden konuyu gözden geçirmesini istiyoruz ve onlarla her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Vatandaşları Kurban Bayramı boyunca kalabalık yerlerden uzak durmaya çağıran Başbakan İbadi, Irak ile Ürdün arasındaki Treybil sınır kapısının yarın açılacağını duyurdu.