Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İbadi tartışmalı bölgelerde kontrolün sağlandığını açıkladı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını belirterek, Peşmerge ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini söyledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Bizim yol arkadaşlığımız görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadar

Başbakan Yıldırım: Bizim yol arkadaşlığımız görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadar

Balığın bu görüntüsüne dünyadan tepki yağdı

Balığın bu görüntüsüne dünyadan tepki yağdı

Bu sevimli görüntüler tıklanma rekorları kırdı

Bu sevimli görüntüler tıklanma rekorları kırdı

Vahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı

Vahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA