İbadi tartışmalı bölgelerde kontrolün sağlandığını açıkladı

<p> Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını belirterek, Peşmerge ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini söyledi.</p> <p> </p>
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