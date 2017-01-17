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Irak Başbakanı İbadi: Musul'un doğusunun tamamı DEAŞ'tan geri alınmak üzere

Irak Başbakanı İbadi, 'Musul'un doğusunun tamamı DEAŞ'tan geri alınmak üzere.' dedi.

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un doğusunun tamamının DEAŞ'tan geri alınmak üzere olduğunu söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Musul, terör açısından yılanın başıdır." ifadesini kullanarak, "Güçlerimiz ciddi ilerleme kaydediyor. Kentin doğusunun tamamı DEAŞ'tan geri alınmak üzere." dedi.

Dünya ülkelerinin terör tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten İbadi, "Güçlerimiz nizami orduya karşı değil, terör örgütüne karşı savaşıyor. Bu terörün tamamen sökülmesi zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Maliki dönemine eleştiri

Mezhepçi politikalarıyla bilinen eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemini eleştiren İbadi, "Eskiden ordu bazı kentlerdeki vatandaşlarımız tarafından kabul görmüyordu. Şimdi bu ordu ulusal bir orduya dönüştü ve tüm Iraklılar tarafından kabul görmeye başladı." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki DEAŞ'a karşı İslam ülkeleri koalisyonuna da seslenen İbadi, "Irak'ta DEAŞ'tan zarar gören bölgelerin alt yapı imarı konusunda yardım yapması çağrısı yapıyorum ve bunu memnuniyetle karşılarız. Bu da söz konusu ülkelerle ilişkileri güçlendirir." dedi.

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