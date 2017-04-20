İbadi'den flaş 'Kerkük' açıklaması: Buna hakları yok
Irak Başbakanı İbadi, Kerkük'teki kamu binalarına, Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı çekilmesiyle ilgili konuştu.
Kerkük'te valinin talimatıyla kamu binalarına bölgesel Kürt yönetimi bayrağının asılmasını kabul etmediklerini tekrarlayan İbadi, "Buna hakları yok, o bayrakları indirip parti binalarının üzerine assınlar" dedi.
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