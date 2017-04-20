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İbadi'den flaş 'Kerkük' açıklaması: Buna hakları yok

Irak Başbakanı İbadi, Kerkük'teki kamu binalarına, Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı çekilmesiyle ilgili konuştu.

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Kerkük'te valinin talimatıyla kamu binalarına bölgesel Kürt yönetimi bayrağının asılmasını kabul etmediklerini tekrarlayan İbadi, "Buna hakları yok, o bayrakları indirip parti binalarının üzerine assınlar" dedi.

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