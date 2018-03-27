İbadi'den 'Sincar'a ek askeri güç gönderdik' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın çekildiği duyurulan Sincar'da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti.

İbadi, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz." şeklinde konuştu.

Başbakan Binalı Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen İbadi, "Türkiye Başbakanı, Irak'ın sınır ve egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti." dedi.

Irak'ta yabancı güç bulunmasına ilişkin soru üzerine İbadi, "Karada hiç bir yabancı askeri güç bulunmuyor. Irak'ta bulunan yabancı askeri üslerin denetimi de bizim güvenlik güçlerimizin elinde bulunuyor. Güçlerimizin eğitimi ve lojistik destek için yabancı güçlere ihtiyacımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.