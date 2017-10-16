İbadi'den şok karar: Peşmerge bize bağlanmalı
Irak Başbakanı Haydar İbadi 'Peşmerge Güçleri Irak ordusunun kontolü altında olmalı' dedi.
Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, “Yaptığımız sadece anayasal bir görevdir” dedi.
Haydar Abadi tarafından yapılan açıklamada, “Federal yönetimi etkinliğini sağlamak amacıyla anayasal görev yerine getirilmiştir. Yapılanlar Kerkük’ün ulusal kaynaklarını korumak adına yapılmıştır” dedi. (Haber7)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.