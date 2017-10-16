İbadi'den şok karar: Peşmerge bize bağlanmalı

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, “Yaptığımız sadece anayasal bir görevdir” dedi.

Haydar Abadi tarafından yapılan açıklamada, “Federal yönetimi etkinliğini sağlamak amacıyla anayasal görev yerine getirilmiştir. Yapılanlar Kerkük’ün ulusal kaynaklarını korumak adına yapılmıştır” dedi. (Haber7)