İbadi'den 'yasalara ve düzene uyma' çağrısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Erbil ve Duhok'ta kaos yaratılmak istendiğini belirterek, yasalara ve düzene uyulması çağrısı yaptı.

Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamasında İbadi, "Irak Kürdistan bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Erbil ve Duhok'ta parti binaları ve gazetecilere saldırılarla buralarda kaos ve düzeni bozma girişimleri söz konusu. Bu da bölgedeki (IKBY) vatandaşlarımıza zarar verir." ifadelerini kullandı.

Erbil ve Duhok'ta yasalara ve düzene uyulması, sağduyu çağrısı yapan İbadi, açıklamasında "Siyasi anlaşmazlıklar, daha önce bu durumdan çok zarar gören Kürt vatandaşlara yansımamalı." ifadelerine yer verdi.

İbadi, merkezi yönetimin ülkenin her yerinde güvenliği sağlamaya ve vatandaşların çıkarını korumaya önem verdiğini kaydetti.

Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde dün, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran (Değişim) Hareketi'nin parti binaları ateşe verilmişti. Bir grup gösterici de IKBY meclis binasını basmıştı.