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İbadi’nin İran ziyareti iptal edildi

Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin İran’a yapması planlanan ziyaretini iptal ettiği öğrenildi.

  • İHA
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Fransa basınına yansıyan haberlere göre, Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin önümüzdeki Çarşamba günü İran’a yapması planlanan ziyareti iptal edildi. Yapılan haberde İbadi’nin ziyaretinin, İran tarafının yoğun programı gerekçesiyle iptal edildiği ve İbadi’nin sadece Ankara’yı ziyaret edeceği iddia edildi
 
Irak Başbakanı İbadi, ikili ilişkileri gözden geçirmek için Salı günü Ankara’ya yapacağı ziyaretin ardından Tahran’ı ziyaret etmeyi planlıyordu ancak Irak’ın; ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara “bağlı kalacağını” açıklaması, İran ile radikal Şii kesimler tarafından tepkiyle karşılandı
 
İran Dışişleri Bakanlığı ise, Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin ziyaretine dair yaptığı açıklamada “Ziyaretten bilgimiz yok” ifadelerini kullanmıştı. ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara Irak’ın bağlı kalacağı açıklaması Tahran ile Bağdat arasında gerilime yol açmıştı.

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