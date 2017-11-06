Güney Sudan'da 1 milyon 250 bin kişinin açlıkla yüz yüze olduğu bildirildi

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve Güney Sudan hükümeti tarafından hazırlanan raporda, ülkede 1 milyon 250 bin kişinin açlık tehlikesiyle, 25 bin kişinin ise kıtlık benzeri bir insani felaketle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Ülkedeki gıda güvenliğine dair yapılan çalışmada, Ekim 2017 ve Aralık 2017’deki tahmini rakamlara yer verilerek, ülkede yaklaşık 3,5 milyon kişinin gıda krizi içinde olduğu, toplamda yaklaşık 4,8 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

- "Gelecek yıl daha kötü olabilir"

Rapora dair açıklamada bulunan BM Gıda ve Tarım Örgütü Güney Sudan Temsilcisi Serge Tissot, hasat zamanının, Güney Sudan'da yeterli gıdaya sahip olamayan milyonlarca insana çok büyük yardımının dokunmadığını ifade ederek, "Ülkenin yeşil alanları savaş yüzünden tahrip edildi. İnsan eliyle üretilen bu trajediye barışçıl bir çözüm bulunması en büyük öncelik olmalı, aksi halde durum gelecek yıl daha kötü olacak." diye konuştu.

Dünya Gıda Programı Güney Sudan Temsilcisi Adnan Khan ise "Büyük bir insani yardım çalışması ülkenin bazı bölgelerindeki kıtlığı bu yıl durdurdu ama mevcut hasat döneminde bile, milyonlarca insan hayatta kalmak için devamlı yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Raporda, ülkenin Wau ve Ayod bölgelerinde yaşayan 25 bin kişinin gıda güvensizliği sebebiyle bir trajediyle yüz yüze olduğu vurgulandı.

- 300 bin çocuk ölüm riski taşıyor

Raporda, 5 yaşından küçük 1 milyon 100 bin çocuğun 2018 yılında yeterli besine ulaşamayacağının tahmin edildiği, bunların 300 bininin yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

UNICEF Güney Sudan Temsilcisi Mahimbo Mdoe, "Güney Sudan'da çok fazla çocuk açlığa sürükleniyor. Beslenme mücadelesi verenlerin beşte birinden fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar." dedi.

- Gıda fiyatları yükseldi

Öte yandan raporda, ülkedeki güvensizlik ortamının gıda fiyatlarının artmasına yol açtığı vurgulandı.

Rapora göre, süpürge darısı, mısır ve beyaz un fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 281 artış gösterdi. Başkent Cuba'da 100 kilogramlık bir süpürge darısı çuvalı geçen yıl 32 dolar iken bu rakam şu anda 87 dolara ulaştı.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.