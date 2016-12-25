İçinde 92 kişi bulunan Rus uçağı düştü
Rusya’nın Soçi kentinden havalanan ve içinde 92 kişinin bulunduğu uçak düştü. Uçakta bakanlık personelinin bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın enkazının Soçi’nin 1.5 kilometre açığında, denizde bulunduğunu duyurdu.
- AA, İHA
Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.
Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.
Rus uçağının enkazı bulundu
Uçakta bakanlık personelinin bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın enkazının Soçi’nin 1.5 kilometre açığında, denizde bulunduğunu duyurdu.
Düşen uçakta Kızıl Ordu Korosu mensupları da vardı
Noel kutlaması için Suriye’nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne giden ve aralarında Kızıl Ordu Korosu’ndan 65 kişi ve 9 basın mensubunun da bulunduğu toplam 93 kişiyi taşıyan uçak, bilinmeyen bir sebeple kalkıştan kısa süre sonra Karadeniz’e düştü. Tupolev Tu-154 tipi uçağın enkazı, Soçi açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte bulundu. Çalışmalar sırasında 1 de cesede ulaşıldı.
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