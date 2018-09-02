Meksika'da cenaze aracını çalan hırsız yakalandı
Meksika'da polis, içinde cenaze bulunan aracı çalan hırsızı yakaladı.
- AA
Tlaquepaque polisinden yapılan açıklamada, Guadalajara şehrinde, içinde cenaze olan cenaze aracını çalan hırsızın yakalandığı bildirildi.
Polis, üzerinde bırakılan anahtarları görünce cenaze aracını çaldığını itiraf eden hırsızın bir otoyolda yakalanarak savcılığa sevk edildiğini belirtti.
Araçtaki cenaze ailesine teslim edildi.
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