İdib'deki ılımlı muhalifler Azez’e yerleştiriliyor

Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğü altında Doğu Halep’ten İdlib’e geçen ılımlı muhalifler, Rejim güçleri ve İran’ın paramiliter gruplarının ağır baskısı altında. Bu baskıdan çekip alınmak adına önceki günden itibaren Azez’e geçmeye başlayan ılımlı muhalif unsurların, ailelerinin güvenliği sağlandıktan sonra Cerablus üzerinden Fırat Kalkanı operasyonuna dâhil olacakları öğrenildi. Türkiye, özellikle sivillerin de olası rejim saldırısında zarar görmemesi için Azez’deki kampları tahkim etti. 2012’den beri muhaliflerin elinde olan Azez’e gelecek olan muhalif unsurlar, Fırat Kalkanı operasyonunun da ana omurgasını oluşturacak.

FIRAT’A GÜÇ

Rejim güçlerinin İdlib’i güneyindeki Hama ve Güney Batısındaki Lazkiye’den kuşatacağı değerlendiriliyor. BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura’nın ardından Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar da Halep’in ardından Suriye’deki yeni sıcak noktanın İdlib olabileceğini belirtti. Rejim ve İran destekli grupların ardından önceki gün ABD de koalisyon uçakları ilk kez İdlib›i vurdu. Türkiye bu bölgede sivillerin katledilmesini önlemek ve Bab operasyonunu güçlendirmek için Azez’i daha fazla takviye etme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin güvenliği Gaziantep’te değil Halep’te, Hatay’da değil İdlib’te, Mersin’de değil Kıbrıs’ta, Kars’ta değil Nahçıvan’da, Artvin’de değil Batum’da, Trakya’da değil Balkanlar’da başlar” demişti.

PKK’YA DARBE

Azez’in güçlendirilmesi ve Bab’ın özgürleştirilmesi sonrasında olası Münbiç operasyonu da büyük önem taşıyor. Azez güçlendirilerek terör örgütü PYD’nin Afrin üzerinden Münbiç’e destek vermesinin önü bir anlamda alınmış olacak. Yoğun kış şartları ve sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterilen Bab operasyonu bittikten sonra diğer operasyonların planlaması yapılacak. Münbiç ile beraber Afrin ve Kobani’deki terör varlığı da bertaraf edilecek. Edinilen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen ÖSO, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve 1.870 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı. Terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten de batıya doğru olabilecek saldırılarının önlenmesi için önlemler alındı.