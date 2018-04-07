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İdlib halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i proje terör örgütü PKK'dan kurtarmasının ardından, İdlib halkı Mehmetçik'i davet etti.

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Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadelesinin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan İdlib halkı, pankartlarla Türk askerini kente davet etti.

"TÜRK ASKERİ BÖLGEYE GİRSİN"

İdlib’ın güney kırsalındaki Ma’arretü’n-Nu’man şehrinde bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalındaki Ma'arretü'n-Nu'man şehrinde bugün bir araya gelen yüzlerce kişi Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenlendi.

DOĞU GUTA İÇİN DE PANKART AÇILDI

Doğu Guta’nın kurtulması yönünde sloganlar atan göstericiler Türk bayrakları sallayarak “Erdoğan risalemizi oku, akan kan şelalemizi durdur” yazan pankartlar açtı.

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