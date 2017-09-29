İdlib'de 10 günde katledilenlerin sayısı 100'ü aştı

İdlib'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İdlib'in güneyi ile sınır hattına yakın bölgeler öğle saatlerinden bu yana şiddetli hava saldırılarına maruz kalıyor.

Sınır hattında vurulan Ras el-Hus ve Harim köylerindeki yerleşimlerden çıkan dumanlar İdlib'in karşısındaki Reyhanlı ilçesinden de görüldü.

Harim'deki saldırıda 5'i çocuk, 12 sivil hayata gözlerini yumdu.

ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİNE SALDIRI

İdlib güneyinde ise sabah saatlerinden bu yana 4 ilçe, 4 belde ve 15 köy bombalandı. Halep'in muhaliflerin kontrolünde yer alan ve İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil batı kısmında da 1 ilçe, 1 belde ve 4 köy vuruldu.

Sabah saatlerindeki saldırılarda hayat gözlerini yuman 8 sivil ile birlikte, İdlib çatışmasızlık bölgesinde (Batı Halep de dahil) katledilen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.

Saldırı altındaki İdlib, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti.

RUSYA'YA UYARI YAPILDI AMA...

Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı. Son bombardımanlarla, İdlib'de 19 Eylül'den bu yana katledilen sayısı 100'ü geçti.