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İdlib'de bir haftada 30 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırıları düzenlediği İdlib'de son bir haftada 30 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve kentin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınlarına doğru hareket ettiğini bildirdi

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde çatışmaların arttığı İdlib'deki 2 milyon sivilin durumundan ve güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.
 
Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama'da son günlerde artan hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerde 1-9 Eylül tarihlerinde 30 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
 
Yerlerinden edilenlerin İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın yerlere gittiğini söyleyen Dujarric, tüm zorluklara rağmen Türkiye üzerinden bölgeye insani yardımların yapılmaya devam ettiğini kaydetti.
 
Dujarric, Suriye'de tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için gerekli tüm önlemleri almaları çağrısı yaptı.

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