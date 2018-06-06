Suriye'nin İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam, terör örgütü DEAŞ hücrelerine operasyon düzenliyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, son dönemde artan suikastler sonrası terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerine karşı operasyon yapıyor.
- AA
Suriye'de askeri muhalifler ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinde son dönemde sivilleri ve muhalif savaşçıları hedef alan çok sayıda suikast gerçekleşti.
Suikastler, eczacı, doktor, gazeteci ve kuyumcu gibi birçok meslek grubundan siviller ile muhalif savaşçıları hedef aldı.
Bunlar üzerine rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, geçen ay kontrolündeki alanda DEAŞ'ın hücre evlerine yönelik bir dizi operasyon başlattı.
Grup, sosyal medya hesabında İdlib'in batı kırsalında DEAŞ'a ait hücre evi ve eğitim kampına dün düzenlediği operasyonda 22 teröristi öldürdüğünü, 4'ünü sağ ele geçirdiğini duyurdu. Paylaşımda, 12 saatten fazla süren çatışmada DEAŞ'a ait çok sayıda silah ele geçirildiği bilgisi yer aldı.
Heyet Tahrir Şam'ın geçen ay sonunda yoğunlaştırdığı operasyonlarında İdlib'in merkezi ile kırsalındaki Dana, Salkin, Sarmin, Ken Safra ve Iskat bölgelerinde bulunan DEAŞ'ın hücre evleri açığa çıkarıldı.
15 civarı hücre evinde yaklaşık 80 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de 2014'te yuvalanmaya başlamıştı. İdlib ilinde toprak işgal edemeyen örgüt, hücrelerde yapılanmıştı.
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