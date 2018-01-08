İdlib’de kaosa 10 kilometre

Suriye’de Esad rejimi, Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimiyle düzenlenen Astana Zirvesi’nde gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentine yönelik saldırılarını artırdı. Muhaliflerin denetimindeki bölgeyi hedef alan rejim milisleri 24 sivili katlederken, Hama’nın kuzeyinden başlattığı kara operasyonunda da Sincar’ı ele geçirerek Ebu Zuhur ile arasındaki mesafeyi 10 kilometreye kadar indirdi. Halep’teki katliam harekatındaki gibi kenti ikiye bölmeye çalışan Esad’a bağlı güçlerin hamlesinin ardından harekete geçen terör unsurları da İdlib-Afrin sınırında konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir konvoyu hedef aldı. Beyaz Baretliler’den alınan bilgiye göre Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin Kın Safra, Şeyh Ahmet, Kefrenbil, El Gadfe, Ken Sfra ve Falul köyleri gece boyunca çok sayıda hava saldırısının hedefi oldu. Rejimin saldırılarında 24 sivilin öldüğü bildirildi. Böylece, Astana Zirvesi’nde gerilim azaltma bölgesi olarak belirlenen kentte son 3 haftada Esad’ın düzenlediği bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 90’ın üzerine, yaralanalar ise 200’e yükseldi.

KÖYLER YAKILIYOR

Hava saldırılarının yanı sıra Hama’nın kuzeyinden başlattığı kara harekâtını da sürdüren rejim milisleri, askeri havalimanının bulunduğu Ebu Zuhur ile arasındaki mesafeyi 10 kilometreye indirdi. Eşark El Evsat gazetesine konuşan Özgür Suriye Ordusu yetkilisi, milislerin bölgeyi yakıp yıkarak sivillerin yerleşim alanlarını hedef aldığını söyledi.

‘TÜRKİYE İZİN VERMEZ’

Esad için İdlib’deki operasyonun kolay olmayacağını belirten muhalif yetkili, “Türkiye kentin düşmesine asla izin vermez. Rejim ateşle oynuyor” dedi. Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından muhalifler Ebu Zuhur’a asker sevk ederken, Daret İzze yakınlarında gözlem görevi yürüten Türk askeri konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendi. Herhangi bir kaybın meydana gelmediği saldırının terör örgütü PYD’nin Afrin’deki unsurlarının gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.