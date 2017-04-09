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Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi.

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İdlib sivil savunma yetkilisi Mustafa Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçakları Urum el Coz köyünü misket bombalarıyla hedef aldı." dedi.

Raşid, saldırıda 18 sivilin yaşamını yitirdiğini, 25 sivilin de yaralandığını belirtti.

Esed rejiminin, salı günü İdlib'e bağlı Han Şeyhun belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.

 

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Dulqarnein09.04.2017 02:33
ABD bize yine hakaret etti... nasil? sözde esedin askeri havalimani vurdu, ama o havaliman aktifdir.. ucaklar rahat rahat kalkiyor ve iniyor, abd bos füzeler atti.. dünyayi kandirdi. ABD ve Rusya beraber idlipi ypgye teslim etme cabasinda! ABD sahte saldirisi...
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