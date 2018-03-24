İdlib'de meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde bir hastanenin yakınlarında bomba yüklü aracın patladığını söyledi.

Yusuf, "İlk belirlemelere göre 7 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı." dedi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.