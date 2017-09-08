İdlib’de ÖSO’yu rejimden kaçanlar yönetecek

Dağınık silahlı muhaliflerin ordu hamlesini Star’a değerlendiren Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, “Esad rejiminden ayrılan birçok üst rütbeli subaylarımız var, bunların komutasında yeni ulusal ordu daha profesyonel bir askeri yapıya kavuşacak. Komuta kademesi bu subaylardan oluşacak” dedi. Bu zamana kadar sahadaki parçalı yapının muhalifleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Mustafa, ulusal ordu ile birlikte siyasi yeniden yapılanmanın da önünün açılacağını ifade etti.



Mustafa ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra garantör ülkeler olan Rusya ve İran’ın da bu hamleye sıcak baktığını söyledi. Öte yandan, Suriye’de terör örgütü PYD işgalindeki Afrin’de bir süre önce asılan rejime ait bayraklar kaldırıldı, Rus bayrakları ise teke indirildi. Örgüt önceki gün de Tel Abyad’daki ABD bayraklarını kaldırmıştı.