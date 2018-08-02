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İdlib'de patlama: 2 sivil öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre iki sivil yaşamını yitirdi, en az 13 kişi yaralandı.

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Sivil Savunma kaynaklarında alınan bilgiye göre, İdlib il merkezinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Patlamada bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

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