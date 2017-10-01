İdlib'de son 10 günde hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 140'ı aştı

İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı.

Kentteki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 70'i yaralandı.

Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Savaş uçakları İdlib'in güneyinde akşam saatlerine kadar 4 ilçe, 5 belde ve 15 köyü vurmuş, 20 sivil hayatını kaybetmişti. Son hava saldırılarıyla İdlib'de 19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Bombardımanlarda çok sayıda hastane ve okul da hedef alınmıştı.

Saldırı altındaki İdlib, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti. Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.