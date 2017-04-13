İdlib'deki kimyasal saldırıya Lahey'den inceleme
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) bir ekip İdlib'deki kimyasal saldırıyı incelemek için Lahey'den Türkiye'ye geldi.
İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyı incelemek üzere uluslararası bir ekip harekete geçti.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden bir ekip incelemelerde bulunmak üzere Lahey'den Türkiye'ye geldi.
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