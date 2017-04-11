ABD'den flaş Rusya açıklaması: Rusya'nın provokasyan açıklamasına ilişkin delil yok

Beyaz Saray, İdlib'teki kimyasal saldırı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Saldırının gerçek olmadığı ve provokasyon için yapıldığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada istihbarat topluluğumuzda Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılacağıyla ilgili önceden bir bilgiye sahip olduğuna dair bir fikir birliği yok denildi. Ancak Rusya'nın İdlib saldırısının sorumlusu olarak Beşşar Esad'ın gösterilmesini bilinçli bir şekilde önlemeye çalıştığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırının muhalifler veya teröristler tarafından yapılmış olabileceğine dair sözlerini kanıtlayan herhangi bir unsur olmadığı vurgulanarak, "Rusya'nın elinde bir kanıt varsa bunu tüm dünya ile paylaşmalıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ordusu Suriye hükümetiyle yakın çalıştığı için Rusya'ya kimyasal saldırı hakkında neler bildiği sorulmalı" ifadeleri yer aldı.