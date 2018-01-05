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İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti.

  • AA
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre rejim, muhalif askeri grupların kontrolündeki İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Cercenes, Tel Minnes ve Ebu Mekkei, Sarmaan, Masaran ve Gadfe bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçakları ve helikopterlerin düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı." dedi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sonra erdiği, yaralanan sivillerin çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son 3 haftada yoğunlaşan hava saldırılarında 70'in üzerinde sivil öldü, 185'in üzerinde sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

 

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