İdlib kırsalına düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
- AA
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Öte yandan, Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalındaki birçok köyü havan ve füzelerle vurduğu kaydedildi.
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