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İdlib kırsalına düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalındaki birçok köyü havan ve füzelerle vurduğu kaydedildi.

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