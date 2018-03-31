İdlib'e yönelik hava saldırılarında 14 sivil yaşamını yitirdi

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerleri yoğun hava saldırısı altında kaldı." dedi.

Hac Yusuf, İdlib ilinin Bsenkul köyünde 8, Ariha ilçesinde 4, Dana ilçesinde 2 kişi olmak üzere toplam 14 sivilin öldüğünü kaydetti.

Onlarca sivilin yaralandığını ifade eden Hac Yusuf, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Hac Yusuf, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Suriyeli muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada da "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Dana, Ariha ve Bsenkul bölgelerine hava saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma kaynaklarına göre, son 3 haftada İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 112 sivil hayatını kaybetti, 110 sivil yaralandı.