Suriye'nin İdlib ilindeki siviller, Esed rejiminin olası operasyonuna karşı Türkiye'den yardım istiyor

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'te halk, Esed rejimi ve destekçilerinin bölgeye olası operasyonuna karşın endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölge halkı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem görevini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktalarının sayısını arttırarak bölgeyi rejim ve destekçilerinin saldırılarından korumasını istiyor.

Siviller, rejim ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı Türkiye'den bölgeye daha fazla huzur, güven ve barış ortamı getirmesini umuyor.

İdlibli Abdürrahman Ömer, AA muhabirine, Esed rejiminin bölgeye yönelik operasyonunu istemediklerini, böyle bir durumun yaşanması halinde büyük göç dalgası yaşanacağını söyledi.

Ömer, "İdlib'de rejim ile uzlaşı kabul etmeyip tehcir edilen muhaliflerin, rejimin olası bir operasyonunu püskürteceğini düşünüyorum. Türkiye'den bu kritik süreçte muhaliflere destek vermesini temenni ediyorum." dedi.

"İdlib operasyonu insanların sabah akşam konuştukları konu"

Bir diğer İdlibli Ahmet Alluş da olası bir operasyonda Türkiye'ye yönelik en büyük göç dalgasının yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Alluş, "Rejimin olası İdlib operasyonu, insanların sabah akşam konuştukları konu oldu. Durum çok ciddi ve tehlikeli. Bölgede rejimle uzlaşıyı kabul etmeyen insanlar var. Türkiye'den, bölgeyi huzurlu, güvenli ve çatışmasız bir hale getirmesini ve rejimin İdlib'e yönelik kurduğu planların önüne geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Başka bir İdlibli Sait Sait ise rejimin bölgeye saldırması durumunda muhaliflerin tek seçeneğinin savaşmak olacağını dile getirdi.

Sait, "Rejimin bölgeye saldırıya geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü onu püskürtecek bölgede yaşayan 4 milyon insan ve en az yüz bin savaşçı var. Bölgede rejim ile uzlaşı ve barışı kabul etmeyen muhalifleri unutmayalım. Dera, Kalamon, Doğu Guta ve Humuslu devrimcileri ve bölgede varlığını sürdüren İdlibli muhaliflerin gideceği ve sığınacağı yer kalmayacak. Tek seçenekleri savaş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olası operasyonun neden olacağı göz dalgası hakkında Sait, "Türkiye'nin bu yüzden Hama'nın kuzey kırsalında bombardımanın durması için yeni gözlem noktaları kurmasını, Türkiye'nin Afrin ve Cerablus'taki gibi bölgeye girip sivil meclisleri aktif hale getirmesini diliyorum." dedi.

"Gözlem noktalarının arttırmasını diliyorum"

Hama'nın kuzeyinden kaçarak İdlib'e sığınan Ali Hacci, İdlib'in Türkiye için çok stratejik bir bölge olduğunu söyledi.

Hacci, "Rejim, ilk aşamalarda İdlib'in belirli bölgelerine yönelik operasyon yaparsa ardından İdlib tamamını, Babü'l Hava Sınır Kapısı'nı, Afrin ve Cerablus bölgesini ele geçirip bu bölgeleri yeniden terör örgütü PKK'ya teslim edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle, Türkiye'den İdlib’te gözlem noktalarını arttırmasını diliyorum." diye konuştu.