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İdlib’te patlama: 19 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 19 sivil yaralandı.

  • İHA
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Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada 2’si ağır 19 sivilin yaralandığı ve çevredeki dükkanların zarar gördüğü belirtildi. Bombanın sanayi bölgesindeki kalabalık bir pazar yerine yerleştirildiği kaydedildi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. 

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