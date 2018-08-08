İHH, şiddetli depremlerin yaşandığı Endonezya'ya acil yardım çalışması başlattı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın 3 buçuk milyon nüfusa sahip Lombok adasında meydana gelen şiddetli depremlerin etkisiyle sahil kesiminde deniz suyunun 9 santimetreye yükseldiği belirtilerek, yaşanan afetlerden zarar görenlere yardım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Muhtemel bir Tsunami olayı ve Rinjani yanardağının faaliyette olup artçı depremlere sebebiyet vermesiyle yaklaşık 10 bin 62 kişinin güvenli alanlarda toplatıldığı aktarılan açıklamada, Endonezyalıların, kontrollü şekilde güvenli alanlarda bekletildiği ve ihtiyaç duyulan temel yaşama malzemelerinin dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelen depremler sonrasında yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği, 401 kişinin yaralandığı,10 bin 62 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilirken, 5 bin 448 ev, 37 dükkan, 15 okul, 5 cami, 55 hastane ve 1 köprünün de hasar gördüğü vurgulandı.

Yardım çalışmaları başladı

İHH, ihtiyaç duyulan temel yaşama malzemelerinin temini için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, bugüne kadar ilk yardım ekipmanları, gıda, su, battaniye, kıyafet ve çadır yardımında bulundu.

Bölgedeki acil yardım çalışmalarına destek vermek isteyenler, ACİL YARDIM yazıp, 3072'ye SMS gönderdiğinde 5 liralık yardımda bulunabilecek.

Daha fazla yardım etmek isteyen bağışçılar ise İHH'nın internet sitesinden ya da banka hesap numaralarından Endonezya halkına destek olabilecek.