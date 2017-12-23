İHH’dan yetimlere kış yardımı

İHH Dünya’da savaş, yoksulluk, doğal afet ve her türlü insani krizde hayırseverlerin yardımıyla mağdurlara yardım elini uzatıyor.

Dünyada 90 bine yakın yetimi sürekli destek kapsamına alarak dünyanın en ücra köşelerine kadar hayrın ulaştırılmasına aracılık eden İHH, Suriyeli yetimlere savaşın başından beri destek oluyor.

Kışlık kıyafet projesinde Suriye’nin İdlip, Hama, Lazkiye, Halep kırsalları ile Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki Cerablus, El-Bab, Marea(Çobanbey) ve Azez’de genelinde toplam 20 bin yetim çocuk giydirilecek. Bu kapsamda İHH’nın başlatmış olduğu projeyle Fırat Kalkanı Operasyonu’yla huzura kavuşan Cerablus’taki yetimhanede bulunan 54 yetime mont yardımında bulunuldu.

İHH Kilis Koordinatörlüğü Basın Birimi sorumlusu Ali imran Durman, İHH olarak yetimler için bölgeye gönderilen montların dağıtımlarını ilk olarak Fırat Kalkanı Operasyonu’yla temizlenen Cerablus’ta başlattıklarını belirterek, bu kapsamda Cerablus Yetimhanesi’nde 54 yetim çocuğa mont dağıtıldığını söyledi.

İHH’nın bölgede hayırseverlerin desteğiyle açmış olduğu iki adet yetim giydirme merkezinin de olduğunu söyleyen Durman, “Suriye’de ulaşabildiğimiz kadar yetime ulaşmaya çalışıyoruz. Savaşta ailesini kaybetmiş çocukların hayata tutunmaları için İHH olarak bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki durumun her geçen gün iyiye gittiğini aktaran Durman; Suriye’deki krizin başladığı günden bu yana yetimlere İHH desteğinin devam ettiğini söyleyerek, “Yetimlere sadece maddi destek vermiyoruz. Bununla beraber savaşta yetim kalmış çocuklara sosyal ve psikolojik destek de veriyoruz. Bölgenin rahata kavuşmasıyla birlikte, hasar görmüş, yıkılmış ve kullanım dışında olan okulları ve yetimhaneleri tekrar onarıp yetimlerin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Yardımlar için Suriye’ye gelen İHH ekibi Cerablus Yetimhanesi’nde yetimler için bir eğlence organizasyonu da düzenledi. Çeşitli hediyeler ve oyunlarla sevindirilen yetimler hayırseverlere teşekkür etti.