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İİT'den Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı ziyaret talebi

İslam İşbirliği Teşkilatı, Arakan'da Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan müslümanların durumunu yerinde incelemek ve yardımları kolaylaştırmak için Myanmar'dan ziyaret izni istedi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan Müslümanların durumlarını yerinde incelemek için Myanmar hükümetinden ziyaret izni istedi.

İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ı ziyaret etmek, insani yardımların ulaşım ve dağıtımını kolaylaştırmak için orada ofis açmak istedikleri aktarıldı.

Yapılan insan hakları ihlalleri kınandı

Rohingya Müslümanlarının insani durum açısından içinden geçtikleri tehlikeli şartları hafifletebilmek için mümkün olabilecek tüm fırsatları ortaya çıkarmaya çalışacakları kaydedilen açıklamada, buradaki Müslümanların durumunu yakından takip etmeyi sürdürecekleri vurgulandı.

Myanmar yönetimi tarafından Müslümanlara orantısız güç kullanılması konusunda derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, Arakan'da yapılan insan hakları ihlalleri kınandı.

Myanmar hükümetine Müslümanlara yönelik her türlü ihlallere son verilmesi için acil önlem alma çağrısında bulunulan açıklamada, İİT'ye üye ülkeler de benzer çağrıları yapmaya teşvik edildi.

Arakan'da ne oluyor?

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

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