İKB ile Tunus arasında 2,85 milyarlık dolarlık anlaşma imzalandı

Tunus'un başkentinde pazar günü başlayan İKB 43. Genel Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarla sona erdi.

İKB ve Tunus arasında bugün imzalanan anlaşmalar arasında, 2018-2020 yıllarında Tunus'a sağlanacak 1,17 milyar dolarlık finansman kredisi yer aldı.

Öte yandan, İKB'nin üye kuruluşu Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) ile Tunus'taki kamu kuruluşlarının stratejik malların finansmanı için 1,5 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Öte yandan İKB tarafından Tunus'a elektrikli taşımacılık için 150 milyon dolarlık finansman sağlanması ve iki ayrı bölgede hastane kurulması için 33 milyon dolarlık anlaşma paraflandı.

Bugün imzalanan anlaşmalara kadar 1947 yılında kurulan İKB ile Tunus arasındaki toplam iş birliği hacminin 3,2 milyar dolar olduğu kaydedildi.

-İKB genel kurulu sona erdi

Tunus'ta gerçekleştirilen, beş gün süren, İKB bünyesindeki 57 ülkeden temsilcilerinin bir araya geldiği Genel Kurula, Türkiye'den, Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı.

İKB 43. Genel Kuruluna katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Tunus'a gelmedi. Şimşek'in Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) çalışmaları dolayısıyla toplantıya katılamadığı öğrenildi.

Genel Kurula 2 binin üzerinde katılım olduğu belirtilirken, İslami finans, küresel ekonomi, üye ülkelerdeki sorun ve fırsatların yanı sıra "genç işsizlik, Afrika’da altyapı yatırımları, kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve dijital teknolojiler, körlükle mücadele" gibi başlıklar 50'nin üzerinde oturumda ele alındı.

İslam Kalkınma Bankası, 7 Aralık 1973'te aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler tarafından kuruldu.

Faaliyetlerine 20 Ekim 1975'te başlay5an banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar üye ülkelere toplam 128 milyar dolar finansman sağlayan banka, Türkiye'ye de 483 proje için 11,2 milyar dolar kullandırdı.

Ankara ve İstanbul’da 2014'te ofis açan banka, Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak kullanıyor.