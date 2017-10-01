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IKBY, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un gayrimeşru referandum hakkında aldığı kararı gözden geçirmesini istedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, ABD'nin ' tek taraflı referandumu tanımıyoruz' açıklamasına cevap vererek, kararın gözden geçirilmesini talep ettiği belirtildi.

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Başkanlık Sözcüsü Ümit Sabah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 25 Eylül'de yaptığı referandumu tanımadıkları yönündeki açıklamasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

Sabah, anayasaya aykırı referandum konusunda ABD'nin ortaya koyduğu tavrının gelecek günlerde gözden geçirilmesini ve Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelere katılmasının temenni edildiğini kaydetti.

Tillerson, dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin IKBY'nin "tek taraflı referandumunu tanımadığını" duyurmuştu.

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