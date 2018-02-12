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IKBY'den küstah Afrin açıklaması

Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarını temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için Kuzey Irak yönetiminden tepki çeken bir açıklama geldi.

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Afrin'deki terör mevzilerinin temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Kuzey Irak yönetiminden tepki çeken bir açıklama geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup TSK'nın operasyon düzenlediği Afrin'e giderek teröristlere 'destek' açıklamasında bulundu.

KDP VE KYB'Lİ MİLLETVEKİLLERİ GRUBUN İÇİNDE YER ALDI

Afrin'e ilaç ve çeşitli malzemeler götürdüğü ifade edilen grup içinde bölgenin en büyük partilerinden, KDP'li milletvekili Ali Halo, KYB'li milletvekili Abbas Fettah, Değişim Hareketi (Goran) Parlamenteri Şerko Heme Emin gibi isimler yer aldı.

"AFRİN'İN SESİNİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Kuzey Iraklı siyasetçilerin Afrin'e yönelik ziyareti esnasında düzenlenen basın açıklamasında söz alan Ali Halo, 'Afrin'in sesini dünyaya duyuracağız' ifadesini kullandı.

AFRİN'E PEŞMERGE GÖNDERMEK İÇİN HAZIRIZ DEMİŞTİ

IKBY'den Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin ilk skandal açıklama, Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar'dan gelmişti. Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

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