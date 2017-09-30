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IKBY: Biz karar almadıkça yapamazsınız!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, Irak Parlamentosu'nun, 25 Eylül'deki referandum nedeniyle aldığı kararların yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

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Parlamento'da yapılan olağan oturumda, Bağdat'ın Irak Sivil Havacılık Kurumunun talimatıyla Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası uçuşlara kapatılmasıyla Erbil yönetimine karşı uygulanan diğer kararlar ele alındı.

Siyasi kriz nedeniyle faaliyete geçtikten sonra 2'nci oturumunu düzenleyen Parlamento, oy çokluğuyla bazı kararlar aldı.

Parlamento'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak Meclisi'ndeki özel oturumda alınan yaptırım kararlarının yasal olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, IKBY Parlamentosu tarafından herhangi bir karar alınmadığı sürece merkezi hükümetin yaptırım kararlarının bölgede uygulanmasının mümkün olmadığı iddia edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplum, komşu ve bölge ülkelerinden, kendi kaderini tayin etmesi konusunda Kürdistan halkının kararına saygı duymalarını talep ediyoruz. Kürdistan Parlamentosu, düzenlenen referandumun komşu ve bölge ülkelere güvenlik tehdidi oluşturmayacağı teminatı veriyor. (IKBY) Güvenlik ve istikrarın faktörüydü ve olmaya devam edecek."

Irak Parlamentosu, geçen Çarşamba günü düzenlediği oturumda IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumundan dolayı Erbil yönetimine karşı bazı yaptırım kararları almıştı. Bunların başında Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası uçak seferlerine kapatılması, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Irak ordusunun gönderilmesi gibi kararlar yer alıyordu.

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