Pencwini: IKBY elindeki toprakların yüzde 45'i merkezi hükümetin eline geçti'

Türkiye'de Kürt sorununun çözümü için yaptığı ara buluculuk göreviyle bilinen Kürt siyasetçi Mehmed Emin Pencwini, Amerika'nın Sesi'ne konuştu. Merkezi hükümetin 16 Ekim günü Kerkük'ü almasıyla başlayan operasyonun, Kürt bölgesindeki siyasete büyük etkisi olduğunu söyleyen Pencwini, "DEAŞ ile savaşta Kürtler'e destek veren ülkeler, Amerika, Avrupa Birliği özellikle Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere gibi peşmergeye gönüllü destek veren bu ülkelerin hiçbir tepkisi olmadı. Bu da halkın moralinin bozulmasına sebep oldu. Kürt sorunu, sona geldi; gibi algılandı. Irak hükümeti, zaferle çıkmış gibi gösterdi kendini. Irak, kendini başarılı gördü. Bunun için tesiri, bölge üzerinde çok oldu" dedi.

'TOPRAKLARIN YÜZDE 45'İ MERKEZİ HÜKÜMETİN ELİNE GEÇTİ'

Bağdat'ın şartlarının yerine getirilmesi durumunda, Kürt sorununun 50 yıl geriye gideceğini düşündüğünü dile getiren Pencwini, "IKYB elinde bulunan toprakların yüzde 45'i, merkezi hükümetin eline geçti. Kürtler'in morali sadece burada değil; diğer ülkelerde de bozuldu. İlişki içinde olunan ülkelerde yeniden ilişki kurulmalı. Bu ülkelerle yeni bir siyasete başlanmalı. Bu yaşadıklarımız şunu gösteriyor. Bölgesel hükümet, Avrupa'da kuvvetli bir lobi yapması gerekiyor. Bölgeye gelip, Kürt halkıyla buluşan dünyanın büyük devletleri, Kürt bölgesine devlet gibi yaklaşan ülkelerin hepsinin kendi çıkarlarını gözettiği ortaya çıktı. Bu ülkelerle yeni bir siyaset başlatılmalı. Önemli ve siyasi kararların alındığı yeni bir harekat tarzına ihtiyaçları vardır" diye konuştu.

'HALK, İKİ SİYASİ PARTİNİN PAZARLIKLARININ KURBANI OLDU'

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden bazı kişilerin, Kerkük'ün, Halep ve Musul ve gibi viran olmaması için merkezi hükümetle ittifak yaptığını da anlatan Pencwini, "Çünkü oraya gelen güçlerle peşmergelerin direnebileceğini sanmıyorum. Bizimkiler, iki parti arasındaki siyasi pazarlıkların kurbanı oldu. Bu iki güç, birbirini suçladı. Bu iki güç, birbirini töhmet altında bıraktı. Arada oluşan boşluğu merkezi hükümet, doldurdu" dedi.

'ABD'NİN HABERİ VE İTTİFAKI VARDI'

ABD'nin de yaşananlar nedeniyle büyük hata yaptığını belirten Kürt siyasetçi Pencwini, şunları söyledi:

"Amerika'nın hatası, Abadi hükümeti ile anlaşmaktı. Tek şart, Abadi'nin İran'ın kontrolünden çıkmasıydı; ama bana göre bu, bir hayaldir. İran'ın eskiden beri planı 'Bağdat'ı nasıl alırız, Irak'a nasıl yerleşiriz'dir. İran İslam Cumhuriyeti, var oldukça Irak, Suriye ve Lübnan ekonomik, siyasi ve askeri olarak onların kontrolünde olacaktır. ABD'nin bu saldırıdan haberi ve ittifakı vardır. Buna göre, Amerika'nın bu siyaseti doğru değil ve başarılı olamayacaktır. Sünni ve Şii'ler birbirine asla güvenmez. Amerika, Kürtler nezdinde yeni bir sayfa açmak zorundadır. Sadece Irak'taki Kürtler için değil; diğer ülkelerdeki Kürtler için de yeni bir sayfa açmalı."