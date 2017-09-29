IKBY geri adım attı: Türkiye, Suriye ve İran sınır kapılarını Cumartesi günü teslim edecekler
Irak parlamentosundan adını açıklamayan bir kaynak IKBY'nin Cumartesi günü başlangıç olarak üç sınır kapısını Iraklı yetkililere teslim edeceğini belirtti.
Sputnik Arapça'da yer alan habere göre, ismini gizli tutan Iraklı bir parlamenter, IKBY'nin Cumartesi günü Türkiye, Suriye ve İran sınır kapılarını başlangıç olarak Iraklı yetkililere teslime edileceğini belirtti.
Irak Başbakanı İbadi, sözde referandum sonrası yaptığı açıklamada IKBY yönetimine üç gün mühlet vermişti.
Mühlet süresi içerisinde IKBY'nin sınır kapılarını ve havaalanlarını teslim etmemesi durumunda anayasal hakkını kullanacağıını ifade etmişt.
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