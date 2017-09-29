IKBY geri adım attı: Türkiye, Suriye ve İran sınır kapılarını Cumartesi günü teslim edecekler Irak parlamentosundan adını açıklamayan bir kaynak IKBY'nin Cumartesi günü başlangıç olarak üç sınır kapısını Iraklı yetkililere teslim edeceğini belirtti.