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Bağdat'ın IKBY kararına Erbil'den ilk tepki: İyi bir başlangıç

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki yurt dışı uçuş yasağının kaldırılmasının 'iyi bir başlangıç' olduğunu ve devamının gelmesini temenni ettiklerini belirtti.

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Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye, IKBY'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçak seferleri yasağını kaldırma kararından dolayı teşekkür etti.

Barzani, benzeri önemli adımların devamının gelmesini temenni ettiklerini söyledi.

Havalimanlarının yanı sıra memur maaşlarının ödenmesi ve bütçe meselesini de anayasa çerçevesinde çözmek istediklerini ifade eden Barzani, "(Havalimanlarının açılması) Küçük bir karar olarak görülse de iyi bir başlangıçtır. Bu, güçlü bir irade gösterilmesi halinde aramızdaki sorunları anayasa çerçevesinde çözebileceğimizin ispatıdır." dedi.

Irak merkezi hükümetinin Sağlık ve Eğitim Bakanlığı çalışanlarının maaşlarını göndermesine de değinen Barzani, "Şimdiye kadar maaşların nasıl gönderileceğine dair bize iletilen herhangi bir net bilgi yok. Prensipte maaşların gönderilmesine karar verildi. Ancak detaylarını bilmiyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un, 2018 bütçe tasarısını anayasaya aykırı noktaları olması gerekçesiyle reddettiğini hatırlatması üzerine Barzani, şunları söyledi:

"Bağdat ve diğer taraflar da çok iyi biliyor, Kürdistan hükümeti ve halkı bütçe tasarısından endişeli. Bütçe tasarısının tekrardan gözden geçirilmesine fırsat tanınması lazım."

IKBY'deki İran'a muhalif "İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin" üyelerine son bir ayda düzenlenen silahlı saldırılara da değinen Barzani, terörün her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.

Saldırıların arkasında İran olduğu yönündeki iddialara dair ise Barzani, "herhangi bir tarafı suçlamadıklarını, soruşturmanın devam ettiğini" söyledi.

Bağdat yönetimi, bugün IKBY havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının kaldırıldığını duyurmuştu.

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