IKBY heyeti referandumu tartışmak için Bağdat'a gidiyor

IKBY'nin tartışmalı referandumu öncesinde Kürt yetkililerden oluşan bir heyetin Bağdat'a giderek, Irak yönetimiyle bağımsızlık referandumuyla ilgili diyalog kuracağı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir Kürt yetkili, referandumun planladığını gibi 25 Eylül'de yapılacağını, Bağdat'a giden heyetin merkezi yönetimle referandumun tartışılacağını ama yine de referandumun gerçekleşeceğini söyledi.(habertürk)