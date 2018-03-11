IKBY Hükümet Sözcüsü : Türkiye ile IKBY arasındaki mevcut 2 gümrük kapısının genişletilip kapasitelerinin artırılmasını istiyoruz

Dizayi, Erbil'de Türkiye Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle "Expo Erbil" adı altında düzenlenen iş fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için sınır kapılarının genişletilmesini istediklerini söyledi.

Türkiye ile IKBY arasında hâlihazırda Habur-İbrahim Halil ve Üzümlü-Serezer olmak üzere 2 gümrük kapısı olduğunu hatırlatan Dizayi, amaçlarının Habur'un kapasitesini artırmak, Üzümlü'yü de daha aktif hâle getirmek olduğunu ifade etti.

Sözcü Dizayi, IKBY'de faaliyet gösteren çok sayıdaki Türk şirketinin, ikili ilişkilerin önem seviyesini en iyi şekilde ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Havalimanları meselesi

Öte yandan Dizayi, gazetecilerin "Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki yurt dışı uçuş yasağı ne zaman kaldırılacak?" sorusuna karşılık, "Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında havalimanlarının 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi açılacağını söyledi. Havalimanlarının açılması için Bağdat'tan teknik bir heyetin Erbil'e ulaşması bekleniyor. İbadi'den verdiği sözlerin uygulamaya konulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizayi, "Bağdat'tan havalimanlarının açılacağına dair elinize herhangi bir resmi açıklama ulaştı mı?" sorusu üzerine de merkezi yönetimden bu yönde kendilerine herhangi bir bilgilendirme veya açıklama gönderilmediğini aktardı.

Irak Başbakanı İbadi, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül 2017'den bu yana Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının Nevruz Bayramı öncesi kaldırılacağını bildirmişti.