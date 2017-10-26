IKBY: Irak güçleri Musul'un kuzeybatısında Peşmergeye saldıracak
IKBY Güvenlik Ajansı, Irak güçlerinin kısa bir süre içinde Musul'un kuzeybatısında Peşmerge güçlerine saldırmayı planladığını öne sürdü.
- AA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak güçlerinin kısa bir süre içinde Musul'un kuzeybatısında Peşmerge güçlerine saldırmayı planladığını iddia etti.
Güvenlik Ajansı tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, IKBY'nin ateşkes teklifine rağmen Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Musul'un kuzeybatısında Peşmerge güçlerine saldırmayı planladığı ileri sürüldü.
Irak güçlerinin, Musul'un kuzeybatısında Irak-Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrolü sağladığı bildirilmişti.
Aynı zamanda Musul'un kuzeybatısında, IKBY'nin Duhok vilayeti sınırları içinde yer alıp Suriye güzergahına doğru açılan gayriresmi Fişhabur geçiş noktası bulunuyor. Irak güçlerinin, Rabia Sınır Kapısı'ndan Fişhabur'a doğru ilermek istediği iddia ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.