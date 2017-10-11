IKBY: Irak ordusunun saldırıya geçeceğine dair istihbarat aldık
Kürt Bölgesi Güvenlik Konseyi, Iraklı güçlerin Kerkük ve Musul'dan saldıracağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu
Kürt Bölgesi Güvenlik Konseyi, Iraklı güçlerin Kerkük ve Musul'dan saldıracağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu
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