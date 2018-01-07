IKBY: Kürdistan hükümetinin İran'ın sorunlarında eli yok

Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüroyu ziyaret eden Barzani, KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Barazani, İran'daki gösterilerde IKBY'nin rolü olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "İran'daki gösterilere müdahale edildiğine dair ortaya atılan iddialar tam bir komedi olup, gerçek dışıdır. Kürdistan Hükümetinin İran'ın sorunlarında eli yok. İran önemli bir komşumuzdur. Hükümet olarak her zaman İran ile ilişkilerimizin iyi olmasını istemişizdir. Bu yöndeki siyasetimiz de devam edecektir. Hiçbir zaman İran'ın güvenliğinin tehlikeye konulmasına önayak olmayacağız. Tam tersine İran'da meydana gelen tamamen ülkenin iç meseledir." ifadesini kullandı.

ABD-S.ARABİSTAN GİZLİ TOPLANTISI

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve İran Muhafızlar Ordusu Eski Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rezayi, dün yaptığı açıklamada İran'daki gösteri planlarının ABD ve Suudi Arabistan tarafından birkaç ay önce Erbil kentinde yapıldığını iddia etmişti.