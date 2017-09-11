IKBY Meclisi Başkanı Muhammed: Referandum bölgede sorunlara sebep olur

Muhammed, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Marco Carnelos ile Erbil Konsolosu Serena Muroni'nin Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de yapılacağı duyurulan referandumun Ortadoğu, Irak ve IKBY'de yeni sorunlara neden olacağını" söyledi. Muhammed, referandum sonrasında IKBY'yi istikrarsızlığın beklediğini ifade etti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemiş, bunun üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketinden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti. Erbil'e girişine izin verilmeyen Muhammed, Süleymaniye'de görevini sürdürüyor.