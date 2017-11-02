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IKBY Peşmerge Bakanlığı: Erbil müzakerelerden çekilmedi

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Erbil'in müzakerelerden çekilmediğini duyurdu.

  • AA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, asılsız bir yazılı açıklama yayınlayarak güya Kürdistan bölgesinin teknik (askeri) heyetiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, bakanlığın, IKBY hükümetinden sorunların çözümü için siyasi görüşmeler ve müzakerelere başlaması talebinde bulunduğu kaydedildi.

"Operasyonlar komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın içeriği gerçekleri yansıtmıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Peşmerge'nin savunma hattında olduğu ve halkın anayasal haklarını koruma konusunda tereddüt etmediği" aktarıldı.

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