IKBY sınıra 'güvenli bölge' kuracak

Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandum sonrası Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen IKBY, ilişkileri tekrar rayına oturtabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda IKBY Türkiye'nin son derece hassas olduğu sınır güvenliği konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre Erbil yönetimi kontrolü altında bulunan Kuzey Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerini güvenlik bölgesi ilan etmeyi planlıyor.

İLİŞKİLERİ BALTALADI

IKBY'nin Türkiye ve Irak Merkezi Yönetimi başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin bütün uyarılarına rağmen 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunda inat etmesi IKBY'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine büyük darbe vurdu.

OLANI KAYBETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandumdan 5 gün önce 20 Eylül 2017 tarihinde Kuzey Irak yönetimine referandumdan vazgeçmesi çağrısını yinelemiş "Türkiye'nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni elindeki imkânlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir" uyarısını yapmıştı. Türkiye'nin bütün dostane uyarılarına rağmen referandumda ısrar eden Erbil yönetimi referandum sonrasındaki süreçte başta Kerkük olmak üzere fiili kontrolü altında tuttuğu birçok bölgenin kontrolünü de kaybetti.

25 Eylül'deki gayrimeşru referandum sonrası Türkiye'nin tavizsiz ve sert tedbirleriyle yüzleşmek durumunda kalan IKBY, Türkiye ile sıfır noktasına gelen ilişkileri tekrar rayına oturtmak için yoğun mesai harcıyor. IKBY'nin son olarak peşmergeye Kuzey Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerini güvenlik bölgesi ilan edip bölgede Türkiye'ye yönelen terör eylemlerini önlemek için harekete geçti. Bu çerçevede, Türkiye sınırında güvenli bölge ilan edilen yerler sivillerin geçişini kapatılacak ve bölgede olan unsurlara terör unsuru muamelesi yapılacak.

8 ERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Kuzey Irak'ın yıllardır Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerinin merkezi konumunda olması Ankara ile Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük gerilim unsurlarından biri oldu. Geçtiğimiz yıllarda bölgeden Türkiye topraklarına sızan teröristler yüzlerce vatandaşı ve güvenlik görevlisini şehit etti. Kasım ayı başında sisli havadan faydalanarak Kuzey Irak'tan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine sızmak isteyen teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çatışma çıkmış 8 asker şehit olmuştu.

BÖLGESEL YÖNETİM KAPANA KISILDI

Başta Kerkük olmak üzere kontrolündeki toprakların önemli bir kısmını savunmadan terk eden IKBY'nin petrol gelirleri de yarı yarıya düştü. 2014 yılından beri devam eden ekonomik buhran içinden çıkılmaz bir hal aldı. 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandumun ardından geçen 3 aylık süre zarfında Erbil yönetiminin memurlarının maaşlarını bile ödeyemeyecek konuma gelmesiyle birlikte başta Süleymaniye olmak üzere bölgenin birçok kentinde halk hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü.

Kaynak: Sabah